У небі над Донецькою областю збили ракету — місцеві Telegram-канали

Над територією Донецької області збито ракету. Про це повідомляють місцеві Telegram-канали.



Зазначається, що вибух стався між Краматорськом та Слов'янськом.

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