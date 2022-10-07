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Рада поддержала добровольный военный учет женщин, но с исключениями

07 октября 2022, 13:57

Рада поддержала добровольный военный учет женщин, но с исключениями

Верховная Рада разрешила женщинам становиться на воинский учет только по их желанию, за исключением имеющих медицинскую специализацию. Об этом сообщил член фракции «Голос» Ярослав Железняк.

За соответствующий законопроект № 6482 «О внесении изменений в ст.1 закона "О воинской обязанности и военной службе"» проголосовали в целом 297 народных депутатов.

Согласно законопроекту, женщины, имеющие специальность и/или профессию, родственную соответствующей военной учетной специальности из перечня, утвержденного Министерством обороны, и пригодные к прохождению военной службы по состоянию здоровья и возраста, могут быть взяты на воинский учет военнообязанных по собственному желанию.

В то же время законопроект предусматривает, что женщины, имеющие специальность и/или профессию, родственную медицинской деятельности, становятся на воинский учет военнообязанных.

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