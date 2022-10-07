Рада підтримала добровільний військовий облік жінок, але з винятками

07 жовтня 2022, 13:57

Рада підтримала добровільний військовий облік жінок, але з винятками

Верховна Рада дозволила жінкам ставати на військовий облік лише за їх бажанням, за винятком тих, хто має медичну спеціалізацію. Про це повідомив член фракції "Голос" Голос Ярослав Железняк.

За відповідний законопроект № 6482 «Про внесення змін до ст.1 закону "Про військовий обов'язок та військову службу"» проголосували загалом 297 народних депутатів.

Відповідно до законопроекту, жінки, які мають спеціальність та/або професію, споріднену з відповідним військовим обліковим фахом із переліку, затвердженого Міністерством оборони, та придатні до проходження військової служби за станом здоров'я та віку, можуть бути взяті на військовий облік військовозобов'язаних за власним бажанням.

Водночас законопроект передбачає, що жінки, які мають спеціальність та/або професію, споріднену з медичною діяльністю, стають на військовий облік військовозобов'язаних.

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