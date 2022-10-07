В Донецкой области восстановили электроснабжение в четырех районах

Аварийные бригады энергетиков полностью или частично восстановили электроснабжение в 15 населенных пунктах Донецкой области, пострадавших из-за боевых действий. Об этом сообщили в ДТЭК Донецкие электросети.



Отмечается, что за 6 октября аварийно-ремонтные бригады смогли вернуть электричество в дома 7516 семей в Бахмутском, Покровском, Волновахском и Краматорском районах.



«Восстановлен свет для более трех тысяч семей Бахмутской громады. Из них более 400 были обесточены в середине августа и еще более 400 — в конце сентября. Другим семьям электроснабжение восстановлено в сутки. В Авдеевской громаде снова с электричеством — 1,5 тысячи семей. Также удалось вернуть электроснабжение более 900 семьям Марьинской громады, почти 900 — Селидовской, более 400 — Славянской и более 400 — Константиновской», — перечислили в ДТЭК.



В компании добавили, что еще ряд работ удалось выполнить в Торецкой и Великоновоселковской громадах.



«Пока без света остаются 79 населенных пунктов в Донецкой области. Самые сложные направления — Бахмутское, Авдеевское, Торецкое, Марьинское и Лиманское», — подчеркнули в ДТЭК.