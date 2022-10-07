У Донецькій області відновили електропостачання у чотирьох районах

Аварійні бригади енергетиків повністю або частково відновили електропостачання у 15 населених пунктах Донецької області, які постраждали через бойові дії. Про це повідомили у ДТЕК Донецькі електромережі.



Зазначається, що за 6 жовтня аварійно-ремонтні бригади змогли повернути електрику у будинки 7516 сімей у Бахмутському, Покровському, Волноваському та Краматорському районах.



«Відновлено світло для понад трьох тисяч сімей Бахмутської громади. З них понад 400 було знеструмлено в середині серпня й ще понад 400 — наприкінці вересня. Іншим сім'ям електропостачання відновлено за добу. В Авдіївській громаді знову з електрикою — 1,5 тисячі сімей. Також вдалося повернути електропостачання понад 900 сім'ям Мар'їнської громади, майже 900 — Селидівської, понад 400 — Слов'янської та понад 400 — Костянтинівської», — перелічили у ДТЕК.



У компанії додали, що ще низку робіт вдалося виконати в Торецькій та Великоновосілківській громадах.



«Поки що без світла залишаються 79 населених пунктів у Донецькій області. Найскладніші напрямки — Бахмутський, Авдіївський, Торецький, Мар'їнський та Лиманський», — наголосили у ДТЕК.