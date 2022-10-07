Оккупированный Энергодар под обстрелами: пропало электричество и водоснабжение - городской голова

Из-за обстрелов в Энергодар пропало электричество и водоснабжение. Об этом сообщил городской голова Дмитрий Орлов.



По его словам, в настоящее время поступают сообщения о мощных обстрелах, повлекших внезапное отключение электроэнергии. Городской голова сообщает, что вместе со светом исчезло и водоснабжение. Также в городе нет Интернета.



«Информацию о возможных разрушениях и пострадавших выясняем», - добавил Орлов.



По предварительной информации, радиационный фон на промышленной площадке ЗАЭС и самом городе в норме.