Окупований Енергодар під обстрілами: зникла електрика та водопостачання - міський голова

07 жовтня 2022, 17:00

Окупований Енергодар під обстрілами: зникла електрика та водопостачання - міський голова

Через обстріл в Енергодар зникла електрика та водопостачання. Про це повідомив міський голова Дмитро Орлов.

За його словами, наразі надходять повідомлення про потужні обстріли, що спричинили раптове відключення електроенергії. Міський голова повідомляє, що разом із світлом зникло й водопостачання. Також у місті немає Інтернету.

«Інформацію про можливі руйнування та постраждалих з'ясовуємо», - додав Орлов.

За попередньою інформацією, радіаційне тло на промисловому майданчику ЗАЕС та самому місті в нормі.

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