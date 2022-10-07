В освобожденных Лимане и Святогорске находят тела погибших ►

Ежедневный выпуск «Новостей Донбасса» о ситуации на Востоке Украины и по всей стране. Сегодня в выпуске:

Обстрелы Донецкой области. В Бахмуте и Курдюмовке есть жертвы. В освобожденном Святогорске обнаружены тела жителей, погибших во время оккупации.

В освобожденном Лимане возобновила работу полиция. В городе найдено 60 тел погибших людей. В Яцковке обнаружен штаб оккупантов с документацией.

Под обстрелом Ленинский район Донецка, ранена девушка. В Горловке погиб мужчина. Тем временем оккупанты устроили празднование дня рождения Путина.

В «близком кругу» Путина начали критиковать из-за поражений на фронте — WP.

Под Херсоном попал под обстрел автобус с людьми. 5 человек погибли, еще 5 ранены. Число жертв в Запорожье выросло до 12. Одна из ракет уничтожила склад гуманитарной помощи для жителей оккупированного Мариуполя.

Использование иранских дронов российской армией вряд ли существенно повлияет на ход войны — Институт изучения войны.

ВСУ продолжают контрнаступление. Украинские военные публикуют видео из Макеевки Луганской области.

Президент Зеленский заявил, что Россия начала манипулировать темой переговоров, чтобы остановить деоккупацию захваченных территорий, накопить силы и напасть снова.

В Мариуполе вместо гипермаркета «Метро», где ранее был обустроен стихийный морг, начал работу магазин «Галактика». Гостиницы и общежития в городе «национализированы».