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В освобожденных Лимане и Святогорске находят тела погибших ►

07 октября 2022, 23:45

В освобожденных Лимане и Святогорске находят тела погибших ►

Ежедневный выпуск «Новостей Донбасса» о ситуации на Востоке Украины и по всей стране. Сегодня в выпуске:

  • Обстрелы Донецкой области. В Бахмуте и Курдюмовке есть жертвы. В освобожденном Святогорске обнаружены тела жителей, погибших во время оккупации.
  • В освобожденном Лимане возобновила работу полиция. В городе найдено 60 тел погибших людей. В Яцковке обнаружен штаб оккупантов с документацией.
  • Под обстрелом Ленинский район Донецка, ранена девушка. В Горловке погиб мужчина. Тем временем оккупанты устроили празднование дня рождения Путина.
  • В «близком кругу» Путина начали критиковать из-за поражений на фронте — WP.
  • Под Херсоном попал под обстрел автобус с людьми. 5 человек погибли, еще 5 ранены. Число жертв в Запорожье выросло до 12. Одна из ракет уничтожила склад гуманитарной помощи для жителей оккупированного Мариуполя.
  • Использование иранских дронов российской армией вряд ли существенно повлияет на ход войны — Институт изучения войны.
  • ВСУ продолжают контрнаступление. Украинские военные публикуют видео из Макеевки Луганской области.
  • Президент Зеленский заявил, что Россия начала манипулировать темой переговоров, чтобы остановить деоккупацию захваченных территорий, накопить силы и напасть снова.
  • В Мариуполе вместо гипермаркета «Метро», где ранее был обустроен стихийный морг, начал работу магазин «Галактика». Гостиницы и общежития в городе «национализированы».

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19:20
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17:42
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