У звільнених Лимані та Святогірську знаходять тіла загиблих ►

07 жовтня 2022, 23:45

У звільнених Лимані та Святогірську знаходять тіла загиблих ►

Щоденний випуск «Новин Донбасу» щодо ситуації на Сході України та по всій країні. Сьогодні у випуску:

  • Обстріл Донецької області. У Бахмуті та Курдюмівці є жертви. У звільненому Святогірську виявлено тіла мешканців, які загинули під час окупації.
  • У звільненому Лимані відновила поліцію. У місті знайдено 60 тіл загиблих людей. У Яцківці виявлено штаб окупантів із документацією.
  • Під обстрілом Ленінського району Донецька поранено дівчину. У Горлівці загинув чоловік. Тим часом окупанти влаштували святкування дня народження Путіна.
  • У «близькому колі» Путіна почали критикувати через поразки на фронті — WP.
  • Під Херсоном потрапив під обстріл автобус із людьми. 5 людей загинуло, ще 5 поранено. Кількість жертв у Запоріжжі зросла до 12. Одна з ракет знищила склад гуманітарної допомоги для мешканців окупованого Маріуполя.
  • Використання іранських дронів російською армією навряд чи суттєво вплине на перебіг війни – Інститут вивчення війни.
  • ЗСУ продовжують контрнаступ. Українські військові публікують відео із Макіївки Луганської області.
  • Президент Зеленський заявив, що Росія почала маніпулювати темою переговорів, щоб зупинити деокупацію захоплених територій, накопичити сили та напасти знову.
  • У Маріуполі замість гіпермаркету «Метро», де раніше було облаштовано стихійний морг, розпочав роботу магазин «Галактика». Готелі та гуртожитки у місті «націоналізовані».

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