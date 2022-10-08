Крымский мост горит. Разрушена часть переправы

Крымский мост. Скриншот

Сегодня утром на Крымском мосту — масштабный пожар.



Видео опубликовал глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким. На нем видно, как горят цистерны с топливом, разрушена часть моста.





В Воздушных силах Вооруженных сил Украины также подтвердили информацию.



«Утро на Крымском мосту. Горят цистерны с горючим. Также разрушена часть дорожного полотна!», — говорится в сообщении.



Российский «ТАСС» пишет, что движение по мосту полностью перекрыто.

В российском информационном центре Национального антитеррористического комитета заявили, что на автомобильной части Крымского моста со стороны Таманского полуострова произошел подрыв грузового автомобиля. Он повлек возгорание семи топливных цистерн железнодорожного состава, следовавшего в направлении Крымского полуострова.



«Произошло частичное обрушение двух автомобильных пролетов моста. Арка над судоходной частью моста не повреждена», — уверяют в РФ.



Так называемый «советник главы» Крыма Олег Крючков написал, что на подъездах к мосту для водителей разворачиваются пункты питания, обогрева.



«Крым обеспечен запасом горючего и продовольствия. Паромная переправа находится в готовности к запуску. Все логистические схемы на случай ЧС отработаны», — уверяет он.



Тем временем местные Telegram-каналы пишут об огромных очередях на автозаправках.

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