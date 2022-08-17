Крымский мост должен быть уничтожен — Офис президента Украины

Украина рассматривает Крымский (Керченский) мост, соединяющий оккупированный полуостров с материковой частью России, как военную цель. Об этом в интервью британскому The Guardian рассказал советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк.



«Это незаконное строительство и главные ворота для снабжения российской армии в Крыму. Такие объекты должны быть уничтожены», — заявил он.



Также Подоляк отметил, что «Крым, оккупированный россиянами, — это взрывы складов и высокий риск гибели захватчиков и воров». Кроме того, советник главы Офиса президента сообщил, что инциденты, как на аэродроме «Саки», могут повториться — в ближайшие два-три месяца.



Ранее в ВСУ заявили, что Крымский мост будет уничтожаться в комплексе с российскими кораблями, это тактическая необходимость, а освобождение Крыма, как и всех оккупированных территорий — неизбежно.



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