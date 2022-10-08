Кримський міст горить. Зруйновано частину переправи

Кримський міст. Скріншот

Сьогодні вранці на Кримському мосту — масштабна пожежа.



Відео опублікував очільник Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім. На ньому видно, як горять цистерни з паливом, зруйновано частину мосту.





У Повітряних силах Збройних Сил України також підтвердили інформацію.



«Ранок на Кримському мості. Горять цистерни з пальним. Також зруйновано частину дорожнього полотна!», — йдеться у повідомленні.



Російський «ТАСС» пише, що рух по мосту повністю перекрито.





У російському інформаційному центрі Національного антитерористичного комітету заявили, що на автомобільній частині Кримського мосту з боку Таманського півострова стався підрив вантажного автомобіля. Він спричинив займання семи паливних цистерн залізничного складу, що прямував у напрямку Кримського півострова.



«Сталося часткове обвалення двох автомобільних прольотів мосту. Арку над судноплавною частиною мосту не пошкоджено», — запевняють у РФ.



Так званий «радник очільника» Криму Олег Крючков написав, що на під'їздах до мосту для водіїв розвертаються пункти харчування, обігріву.



«Крим забезпечений запасом пального та продовольства. Поромна переправа готова до запуску. Усі логістичні схеми на випадок НС відпрацьовані», — запевняє він.



Тим часом місцеві Telegram-канали пишуть про величезні черги на автозаправках.

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