Командовать войсками РФ в Украине назначили генерала Суровикина

Командующим Объединенной группировкой российских войск в войне против Украины назначен главком Воздушно-космических сил (ВКС) РФ Сергей Суровикин. Об этом заявил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.



«Решением министра обороны Российской Федерации командующим Объединенной группировкой войск (сил) в районе проведения специальной военной операции назначен генерал армии Сергей Суровикин», — заявил Конашенков.



Напомним, генерал Сергей Суровикин в конце июня возглавил российские силы на Донбассе. Он стал командующим южной группировкой войск (ЮГВ) в Украине, сменив Александра Дворникова. В июле доклад генерала заслушал министр обороны Российской Федерации Сергей Шойгу.



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