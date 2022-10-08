Командувати військами РФ в Україні призначили генерала Суровікіна

08 жовтня 2022, 15:33

Командувати військами РФ в Україні призначили генерала Суровікіна

Командувачем Об'єднаного угрупування російських військ у війні проти України призначено головкома Повітряно-космічних сил (ВКС) РФ Сергія Суровікіна. Про це заявив офіційний представник Міноборони РФ Ігор Конашенков.

«Рішенням міністра оборони Російської Федерації командувачем Об'єднаного угрупування військ (сил) у районі проведення спеціальної військової операції призначено генерала армії Сергія Суровікіна», — заявив Конашенков.

Нагадаємо, генерал Сергій Суровікін наприкінці червня очолив російські сили на Донбасі. Він став командувачем південного угрупування військ (ЮГВ) в Україні, змінивши Олександра Дворнікова. У липні доповідь генерала заслухав міністр оборони Російської Федерації Сергій Шойгу.

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