Запорожье снова подверглось ночному обстрелу. Разрушен дом

Российские войска сегодня ночью выпустили по Запорожью 7 ракет, предположительно С-300. Об этом сообщил глава областной военной администрации Александр Старух.



В результате попаданий повреждены объекты инфраструктуры и высоковольтные электросети. Поэтому в городе возможны перебои с электроснабжением и движением электротранспорта, отметил он.



Одна ракета попала в пятиэтажный дом в центре Запорожья, в результате чего полностью уничтожена одна секция здания. На месте происшествия работают все необходимые службы. Под завалами могут находиться люди. По словам Старуха, к этой минуте известно об 1 погибшем и пятерых раненых запорожцах.



Глава ОВА добавил, что попали ракеты и в образовательные учреждения. В частности, одна попала в детский сад центра, нанеся значительные разрушения. Другая — в гимназию одного из районов — ракета не разорвалась.