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Запорожье снова подверглось ночному обстрелу. Разрушен дом

10 октября 2022, 09:32

Запорожье снова подверглось ночному обстрелу. Разрушен дом

Российские войска сегодня ночью выпустили по Запорожью 7 ракет, предположительно С-300. Об этом сообщил глава областной военной администрации Александр Старух.

В результате попаданий повреждены объекты инфраструктуры и высоковольтные электросети. Поэтому в городе возможны перебои с электроснабжением и движением электротранспорта, отметил он.

Одна ракета попала в пятиэтажный дом в центре Запорожья, в результате чего полностью уничтожена одна секция здания. На месте происшествия работают все необходимые службы. Под завалами могут находиться люди. По словам Старуха, к этой минуте известно об 1 погибшем и пятерых раненых запорожцах.

Глава ОВА добавил, что попали ракеты и в образовательные учреждения. В частности, одна попала в детский сад центра, нанеся значительные разрушения. Другая — в гимназию одного из районов — ракета не разорвалась.

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