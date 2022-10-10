Запоріжжя знову зазнало нічного обстрілу. Зруйновано будинок

Російські війська сьогодні вночі випустили по Запоріжжю 7 ракет, ймовірно, С-300. Про це повідомив голова обласної військової адміністрації Олександр Старух.



Внаслідок влучень пошкоджено об'єкти інфраструктури та високовольтні електромережі. Тому у місті можливі перебої з електропостачанням та рухом електротранспорту, зазначив він.



Одна ракета потрапила до п'ятиповерхового будинку у центрі Запоріжжя, внаслідок чого повністю знищено одну секцію будівлі. На місці події працюють усі необхідні служби. Під завалами можуть бути люди. За словами Старуха, на цю хвилину відомо про 1 загиблого та п'ятьох поранених запорожців.



Глава ОВА додав, що потрапили ракети і до освітніх установ. Зокрема, одна потрапила до дитячого садка центру, завдавши значних руйнувань. Інша – до гімназії одного з районів – ракета не розірвалася.

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