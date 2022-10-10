Массовые ракетные удары: В регионах Украины есть проблемы с энергоснабжением

Сегодня Украина подверглась массированной ракетной атаке российской армии. Противник бьет по объектам энергетической инфраструктуры, в некоторых регионах наблюдаются перебои со светом.



Так, после ракетных атак жители Левого берега и Подольского района Киева начали фиксировать проблемы не только с электричеством, но и с мобильной связью и интернетом. Кирилл Тимошенко сообщил о том, что в Киевской области произошло попадание в ТЭЦ, есть вероятность веерных отключений.



Противник нанес удар по энергетической инфраструктуре Житомирской области. Часть потребителей уже переведена на резервные источники питания. Поэтому в регионе возможны проблемы с электроэнергией.



Перебои со светом есть и Сумской области, в Конотопе «прилет» двух ракет по объекту инфраструктуры.



Во Львове из-за отсутствия электроэнергии временно приостановлена работа городских ТЭЦ. Часть города без электроэнергии, не работает треть светофоров.



В Хмельницком частично отсутствует электроснабжение, не работает электротранспорт, приостановлено водоснабжение, не работают светофоры.



В Полтавской области также фиксируют перебои с электро- и водоснабжением. Эту информацию подтвердил руководитель Полтавской ОВА Дмитрий Лунин.



По предварительным данным, российские оккупационные войска нанесли три удара по Харькову в понедельник, в некоторых районах пропал свет, нет воды. Кроме этого, сообщается об отключении электроэнергии и водоснабжения в городе в Первомайске Харьковской области.



В Тернополе также пропало электроснабжение.



Президент Зеленский сообщил о том, что цель россиян – энергообъекты по всей стране.



«Киевщина и Хмельницкая, Львов и Днепр, Винница, Франковщина, Запорожье, Сумщина, Харьковщина, Житормирщина, Кировоградщина, Юг. Они стремятся к панике и хаосу, хотят уничтожить нашу энергосистему. Они безнадежны. Вторая мишень – люди. Специально выбрали такое время и такие цели, чтобы нанести больше вреда. Сегодня будьте в укрытиях», - написал он.