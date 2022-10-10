Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Лисичанск Северодонецк Краматорск Бахмут

Массовые ракетные удары: В регионах Украины есть проблемы с энергоснабжением

10 октября 2022, 11:10

Массовые ракетные удары: В регионах Украины есть проблемы с энергоснабжением

Сегодня Украина подверглась массированной ракетной атаке российской армии. Противник бьет по объектам энергетической инфраструктуры, в некоторых регионах наблюдаются перебои со светом.

Так, после ракетных атак жители Левого берега и Подольского района Киева начали фиксировать проблемы не только с электричеством, но и с мобильной связью и интернетом. Кирилл Тимошенко сообщил о том, что в Киевской области произошло попадание в ТЭЦ, есть вероятность веерных отключений.

Противник нанес удар по энергетической инфраструктуре Житомирской области. Часть потребителей уже переведена на резервные источники питания. Поэтому в регионе возможны проблемы с электроэнергией.

Перебои со светом есть и Сумской области, в Конотопе «прилет» двух ракет по объекту инфраструктуры.

Во Львове из-за отсутствия электроэнергии временно приостановлена работа городских ТЭЦ. Часть города без электроэнергии, не работает треть светофоров.

В Хмельницком частично отсутствует электроснабжение, не работает электротранспорт, приостановлено водоснабжение, не работают светофоры.

В Полтавской области также фиксируют перебои с электро- и водоснабжением. Эту информацию подтвердил руководитель Полтавской ОВА Дмитрий Лунин.

По предварительным данным, российские оккупационные войска нанесли три удара по Харькову в понедельник, в некоторых районах пропал свет, нет воды. Кроме этого, сообщается об отключении электроэнергии и водоснабжения в городе в Первомайске Харьковской области.

В Тернополе также пропало электроснабжение.

Президент Зеленский сообщил о том, что цель россиян – энергообъекты по всей стране.

«Киевщина и Хмельницкая, Львов и Днепр, Винница, Франковщина, Запорожье, Сумщина, Харьковщина, Житормирщина, Кировоградщина, Юг. Они стремятся к панике и хаосу, хотят уничтожить нашу энергосистему. Они безнадежны. Вторая мишень – люди. Специально выбрали такое время и такие цели, чтобы нанести больше вреда. Сегодня будьте в укрытиях», - написал он.

Еще по теме

Прочее
Электроэнергия Война

СТАТЬИ

НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
09:30
В «ДНР» заявили о ранении пяти человек за сутки
00:08
Последствия ракетного обстрела Запорожья — главное за день ►
23:48
Взрывы в Крыму, Донецке и Иловайске — главное за день ►
18:31
Кто взорвал Крымский мост: версии ►
16:50
Крымский мост открыли для движения легковых авто
16:22
В Донецке из-за обстрела погибли два человека
14:19
Взрыв на Крымском мосту: Погибли как минимум три человека
13:08
В Донецке — «прилеты» в микрорайоне Мирный, горит типография
12:49
СМИ: Подрыв Крымского моста — спецоперация СБУ
10:57
«ДНР»: Из-за обстрелов ранены женщина в Донецке и мужчина в Ясиноватой
10:31
Оккупанты полностью обесточили Запорожскую АЭС
10:13
Момент взрыва на Крымском мосту попал на видео
08:54
В Иловайске — взрыв и пожар на ж/д станции
08:14
Крымский мост горит. Разрушена часть переправы
23:45
В освобожденных Лимане и Святогорске находят тела погибших ►
все новости
13:58
Путин объяснил утренние удары по Украине и выдвинул ультиматум
13:04
Зеленский и Шольц договорились о созыве срочного заседания G7
12:58
В ВСУ рассказали какими типами ракет армия РФ атаковала Украину
12:41
Из 83 запущенных утром по Украине ракет ВСУ сбили 43 — Маляр
12:36
Россия и Беларусь разворачивают совместную группировку войск — Лукашенко
12:31
В МИД Украины прокомментировали российскую ракетную атаку
11:50
В Одесской ОВА рассказали об успехах сил ПВО Украины в области
11:48
Шмыгаль: По состоянию на 11:00 повреждено 11 важных инфраструктурных объектов в 8 регионах
11:38
Зеленский призвал украинцев сегодня находиться в укрытиях
11:10
Массовые ракетные удары: В регионах Украины есть проблемы с энергоснабжением
11:00
Утром ВСУ сбили 41 из 75 выпущенных по Украине российских ракет — Залужный
10:55
В Славянске — четверо погибших и двое раненых в результате ночного удара
10:46
«Укрзалізниця» сообщила о задержке поездов западного направления
10:41
Российская армия за минувшие сутки убила 3 жителей Донбасса
10:24
На Харьковщине местами отключена электроэнергия и водоснабжение из-за попаданий в объекты инфраструктуры
все новости
ВИДЕО
Запорожье снова подверглось ночному обстрелу. Разрушен дом
10 октября, 09:32
Последствия ракетного обстрела Запорожья — главное за день ►
10 октября, 00:08
Путин обвинил спецслужбы Украины в подрыве Крымского моста
09 октября, 20:35

«Новости Донбасса» © 2022, все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий — гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Эта версия сайта создана при поддержке фонда Freedom House Ukraine.

®, Промо, PR, Спецпроект, Позиция — этими символами обозначается материал, который размещен на правах рекламы.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».

 

Все опубликованные фотографии Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме без письменного разрешения компании.

Политика сайтаПолитика конфиденциальностиРедакцияКонтактыРеклама