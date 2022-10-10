Масові ракетні удари: У регіонах України є проблеми з енергопостачанням

Сьогодні Україна зазнала масованої ракетної атаки російської армії. Противник б'є по об'єктам енергетичної інфраструктури, у деяких регіонах спостерігаються перебої зі світлом.



Так, після ракетних атак жителі Лівого берега та Подільського району Києва почали фіксувати проблеми не лише з електрикою, а й з мобільним зв'язком та інтернетом. Кирило Тимошенко повідомив про те, що на Київщині влучили в ТЕЦ, є ймовірність віялових відключень.



Противник завдав удару по енергетичній інфраструктурі Житомирської області . Частину споживачів уже переведено на резервні джерела. Тому у регіоні можливі проблеми з електроенергією.



Перебої зі світлом є і в Сумській області , в Конотопі «приліт» двох ракет по об'єкту інфраструктури.



У Львові через відсутність електроенергії тимчасово призупинено роботу міських ТЕЦ. Частина міста без електроенергії не працює третина світлофорів.



У Хмельницькому частково відсутнє електропостачання, не працює електротранспорт, зупинено водопостачання, не працюють світлофори.



У Полтавській області також фіксують перебої з електро- та водопостачанням. Цю інформацію підтвердив керівник Полтавської ОВ Дмитро Лунін.



За попередніми даними, російські окупаційні війська завдали трьох ударів по Харкову в понеділок, у деяких районах пропало світло, немає води. Крім цього, повідомляється про відключення електроенергії та водопостачання у місті у Первомайську Харківської області.



Президент Зеленський повідомив , що мета росіян – енергооб'єкти по всій країні.



«Київщина та Хмельницька, Львів та Дніпро, Вінниця, Франківщина, Запоріжжя, Сумщина, Харківщина, Житормирщина, Кіровоградщина, Південь. Вони прагнуть паніки і хаосу, хочуть знищити нашу енергосистему. Вони безнадійні. Друга мета – люди. Спеціально вибрали такий час та такі цілі, щоб завдати більше шкоди. Сьогодні будьте у укриттях», - написав він.