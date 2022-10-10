Россия и Беларусь разворачивают совместную группировку войск — Лукашенко

Беларусь и Россия договорились о развертывании совместной региональной группировки войск. Об этом заявил Александр Лукашенко на совещании по вопросам безопасности, передает «Белта».



По словам Лукашенко, такое решение было принято после переговоров с российским президентом Владимиром Путиным.



«В связи с обострением на западных границах Союзного государства мы договорились о развертывании региональной группировки Российской Федерации и Республики Беларусь. Если уровень угрозы достигает нынешнего уровня, как сейчас, мы начинаем задействовать группировку Союзного государства. Основа этой группировки — армия, Вооруженные Силы Республики Беларусь», - сказал Лукашенко.



По его словам, основа этой группировки – это белорусская армия.



Лукашенко считает, что НАТО и ряд стран Европы якобы рассматривают варианты агрессии по отношению к Беларуси. Также он обвиняет, что, якобы, с территории Украины готовят удары по Беларуси.