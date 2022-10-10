Росія та Білорусь розгортають спільне угруповання військ — Лукашенко

10 жовтня 2022, 12:36

Росія та Білорусь розгортають спільне угруповання військ — Лукашенко

Білорусь та Росія домовилися про розгортання спільного регіонального угруповання військ. Про це заявив Олександр Лукашенко на нараді з питань безпеки, повідомляє «Белта».

За словами Лукашенка, таке рішення було ухвалено після переговорів із російським президентом Володимиром Путіним.

«У зв'язку із загостренням на західних кордонах Союзної держави ми домовилися про розгортання регіонального угруповання Російської Федерації та Республіки Білорусь. Якщо рівень загрози сягає нинішнього рівня, як зараз, ми починаємо задіяти угруповання Союзної держави. Основа цього угруповання – армія, Збройні Сили Республіки Білорусь», - сказав Лукашенко.

За його словами, основа цього угрупування – це білоруська армія.

Лукашенко вважає, що НАТО та низка країн Європи нібито розглядають варіанти агресії щодо Білорусі. Також він звинувачує, що нібито з території України готують удари по Білорусі.

Ще за темою

Місця
Білорусь
Люди
Олександр Лукашенко

СТАТТІ

НОВИНИ ДОНЕЦЬК / ЛУГАНСЬК УСЕ
09:30
У «ДНР» заявили про поранення п'яти осіб за добу
00:08
Наслідки ракетного обстрілу Запоріжжя — головне за день ►
23:48
Вибухи у Криму, Донецьку та Іловайську — головне за день ►
18:31
Хто підірвав Кримський міст: версії ►
16:50
Кримський міст відкрили для руху легкових автомобілів
16:22
У Донецьку через обстріл загинули двоє людей
14:19
Вибух на Кримському мосту: Загинули щонайменше троє людей
13:08
У Донецьку — «прильоти» у мікрорайоні Мирний, горить друкарня
12:49
ЗМІ: Підрив Кримського мосту — спецоперація СБУ
10:57
«ДНР»: Через обстріли поранено жінку в Донецьку та чоловіка в Ясинуватій
10:31
Окупанти повністю знеструмили Запорізьку АЕС
10:13
Момент вибуху на Кримському мосту потрапив на відео
08:54
В Іловайську — вибух та пожежа на залізничній станції
08:14
Кримський міст горить. Зруйновано частину переправи
23:45
У звільнених Лимані та Святогірську знаходять тіла загиблих ►
Всі новини
13:04
Зеленський та Шольц домовилися про скликання термінового засідання G7
12:58
У ВСУ розповіли якими типами ракет армія РФ атакувала Україну
12:41
Із 83 запущених вранці по Україні ракет ЗСУ збили 43 — Маляр
12:36
Росія та Білорусь розгортають спільне угруповання військ — Лукашенко
12:31
У МЗС України прокоментували російську ракетну атаку
11:50
В Одеській ОВА розповіли про успіхи сил ППО України в області
11:48
Шмигаль: Станом на 11:00 пошкоджено 11 важливих інфраструктурних об'єктів у 8 регіонах
11:38
Зеленський закликав українців сьогодні перебувати в укриттях
11:10
Масові ракетні удари: У регіонах України є проблеми з енергопостачанням
11:00
Вранці ЗСУ збили 41 із 75 випущених по Україні російських ракет — Залужний
10:55
У Слов'янську — четверо загиблих та двоє поранених внаслідок нічного удару
10:46
Укрзалізниця повідомила про затримку поїздів західного напрямку
10:41
Російська армія за минулу добу вбила 3 мешканців Донбасу
10:24
Окупанти обстріляли Харків
10:24
На Харківщині місцями відключено електроенергію та водопостачання через влучення в об'єкти інфраструктури
Всі новини
ВІДЕО
Запоріжжя знову зазнало нічного обстрілу. Зруйновано будинок
10 жовтня, 09:32
Наслідки ракетного обстрілу Запоріжжя — головне за день ►
10 жовтня, 00:08
Путін звинуватив спецслужби України у підриві Кримського мосту
09 жовтня, 20:35

«Новини Донбасу» © 2022, усі права захищені. Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання (для інтернет-видань — гіперпосилання) на сайт novosti.dn.ua.

Цю версію сайту створено за підтримки фонду Freedom House Ukraine.

®, Промо, PR, Спецпроект, Позиція — цими символами позначається матеріал, розміщений на правах реклами.

Усі матеріали, які розміщені на даному сайті з посиланням на агентство «Інтерфакс-Україна», не підлягають подальшому відтворенню та/або розповсюдженню в будь-якій формі, крім письмового дозволу агентства «Інтерфакс-Україна».

 

Всі опубліковані фотографії Depositphotos не підлягають подальшому відтворенню та/або поширенню в будь-якій формі без письмового дозволу компанії.

Політика сайтуПолітика конфіденційностіРедакціяКонтактиРеклама