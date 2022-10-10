Білорусь та Росія домовилися про розгортання спільного регіонального угруповання військ. Про це заявив Олександр Лукашенко на нараді з питань безпеки, повідомляє «Белта».



За словами Лукашенка, таке рішення було ухвалено після переговорів із російським президентом Володимиром Путіним.



«У зв'язку із загостренням на західних кордонах Союзної держави ми домовилися про розгортання регіонального угруповання Російської Федерації та Республіки Білорусь. Якщо рівень загрози сягає нинішнього рівня, як зараз, ми починаємо задіяти угруповання Союзної держави. Основа цього угруповання – армія, Збройні Сили Республіки Білорусь», - сказав Лукашенко.



За його словами, основа цього угрупування – це білоруська армія.



Лукашенко вважає, що НАТО та низка країн Європи нібито розглядають варіанти агресії щодо Білорусі. Також він звинувачує, що нібито з території України готують удари по Білорусі.