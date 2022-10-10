В ВСУ рассказали какими типами ракет армия РФ атаковала Украину

Во время утреннего обстрела Украины армия РФ использовала высокоточные крылатые ракеты наземного, морского и воздушного базирования. Об этом сообщили в Командовании Воздушных сил ВСУ.



Отмечается, что, в частности, удары были нанесены из акватории Черного моря и Каспийского региона.



«Х-101, Х-555 оккупанты запускают из района Каспия из одиннадцати самолетов-ракетоносцев стратегической бомбардировочной авиации Ту-95 и Ту-160. Крылатые ракеты «Калибр» – с кораблей в Черном море. ОТРК «Искандер» наземного базирования – по разным направлениям», - заявили военные.



Также сообщается, что оккупанты применили ракеты зенитных ракетных комплексов С-300 и РОСВ «Торнадо-С».

Ранее заместительница министра обороны Анна Маляр, сославшись на информацию Генштаба, сообщила, что, по состоянию на 11:34, ВСУ сбили 43 из 83 ракет запущенных армией РФ по Украине.