У ВСУ розповіли якими типами ракет армія РФ атакувала Україну

Під час ранкового обстрілу України армія РФ використала високоточні крилаті ракети наземного, морського та повітряного базування. Про це повідомили у Командуванні Повітряних сил ЗСУ.



Зазначається, що, зокрема, ударів було завдано з акваторії Чорного моря та Каспійського регіону.



«Х-101, Х-555 окупанти запускають з району Каспію із одинадцяти літаків-ракетоносців стратегічної бомбардувальної авіації Ту-95 та Ту-160. Крилаті ракети «Калібр» – із кораблів у Чорному морі. ОТРК «Іскандер» наземного базування – з різних напрямків», - заявили військові.



Також повідомляється, що окупанти застосували ракети зенітних ракетних комплексів С-300 та РСЗЗВ «Торнадо-С».

Раніше заступниця міністра оборони Ганна Маляр, пославшись на інформацію Генштабу, повідомила, що станом на 11:34 ЗСУ збили 43 з 83 ракет, запущених армією РФ по Україні.