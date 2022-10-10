Путин объяснил утренние удары по Украине и выдвинул ультиматум

Путин на совещании с членами Совета безопасности РФ. Фото: Пресс-служба президента России

Президент России Владимир Путин объяснил массированные удары по Украине сегодня утром ответом на «теракты» и выдвинул ультиматум.



В ходе совещания с членами Совбеза РФ Путин заявил, что взрыв на Крымском мосту — «теракт, направленным на разрушение гражданской, критически важной инфраструктуры России». Он утверждает, что заказчики, организаторы, исполнители «теракта» — это украинские спецслужбы.



Также Путин заявил, что спецслужбы Украины якобы уже осуществили три теракта в отношении Курской АЭС. Была попытка подрыва на одном из участков газопровода системы «Турецкий поток», подчеркнул президент РФ.



Развязавший войну против Украины Путин заявил, что «Киевский режим своими действиями фактически поставил себя на одну доску с международными террористическими формированиями, с самыми одиозными группировками».



По его словам, «оставлять без ответа преступления подобного рода уже просто невозможно».



«Сегодня утром по предложению министерства обороны и по плану Генерального штаба нанесен массированный удар по объектам энергетики, военного управления и связи Украины. В случае продолжения попыток на нашей территории терактов, ответы со стороны России будут жесткими и по своим масштабам будут соответствовать уровню угроз, создаваемым РФ», — рассказал Путин.