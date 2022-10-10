Путін пояснив ранкові удари по Україні та висунув ультиматум

Путін на нараді із членами Ради безпеки РФ. Фото: Прес-служба президента Росії

Президент Росії Володимир Путін пояснив масовані удари по Україні сьогодні вранці відповіддю на «теракти» та висунув ультиматум.



У ході наради з членами Радбезу РФ Путін заявив, що вибух на Кримському мосту - "теракт, спрямований на руйнування цивільної, критично важливої інфраструктури Росії". Він стверджує, що замовники, організатори, виконавці теракту — це українські спецслужби.



Також Путін заявив, що спецслужби України нібито вже здійснили три теракти щодо Курської АЕС. Була спроба підриву на одній із ділянок газопроводу системи «Турецький потік», наголосив президент РФ.



Путін, який розв'язав війну проти України, заявив, що «Київський режим своїми діями фактично поставив себе на одну дошку з міжнародними терористичними формуваннями, з найодіознішими угрупованнями».



За його словами, «залишати без відповіді подібні злочини вже просто неможливо».



«Сьогодні вранці на пропозицію міністерства оборони та за планом Генерального штабу завдано масованого удару по об'єктах енергетики, військового управління та зв'язку України. У разі продовження спроб на нашій території терактів, відповіді з боку Росії будуть жорсткими і за своїми масштабами відповідатимуть рівню загроз, які створює РФ», — розповів Путін.