В Совете Европы осудили атаки на украинские города

Лидеры Совета Европы осудили бомбардировки украинских городов и призвали Россию уйти с территории Украины. Об этом сообщает пресс-служба Совета.



«Такие неизбирательные атаки демонстрируют вопиющее неуважение к человеческой жизни и представляют собой серьезные нарушения международного гуманитарного права. Они не должны оставаться безнаказанными», - сказано в заявлении генсека Марии Пейчинович Бурич, председателя Парламентской ассамблеи Совета Европы Тайни Кокс и министра иностранных дел Ирландии и председатель Комитета министров Совета Европы Саймон Ковени.



Кроме того, Россию призывали выполнить свои обязательства по международному праву и безоговорочно уйти со всей территории Украины.



Также министерства иностранных дел Франции, Норвегии и Италии осуждают ракетные удары по Украине, президент Литвы призывает ввести более жесткие санкции против РФ.