У Раді Європи засудили атаки на українські міста

Лідери Ради Європи засудили бомбардування українських міст та закликали Росію піти з території України. Про це повідомляє прес-служба Ради.



«Такі невиборчі атаки демонструють кричущу неповагу до людського життя і є серйозними порушеннями міжнародного гуманітарного права. Вони не повинні залишатися безкарними», - сказано у заяві генсека Марії Пейчинович Бурич, голови Парламентської асамблеї Ради Європи Тайні Кокс та міністра закордонних справ Ірландії та голова Комітету міністрів Ради Європи Саймон Ковені.



Крім того, Росію закликали виконати свої зобов'язання з міжнародного права та беззастережно піти з усієї території України.



Також міністерства закордонних справ Франції, Норвегії та Італії засуджують ракетні удари по Україні, президент Литви закликає запровадити жорсткіші санкції проти РФ.