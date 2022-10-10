Полицейские показали последствия обстрела Славянска армией РФ

В Славянске российские войска убили четыре человека и ранили еще двоих. Об этом сообщили в Главном управлении Национальной полиции Донецкой области.







«Российские войска ударили по частному сектору центральной части города. Враг применил против мирного населения зенитно-ракетный комплекс «С-300». Погибла семья и женщина в соседнем доме. Среди пострадавших – 12-летний ребенок», - отметили правоохранители.

Ранее глава Донецкой ОВА Павел Кириленко сообщил, что за минувшие сутки российские войска убили 3 мирных жителей Донбасса: двух в Северске и одного в Славянске.