Поліцейські показали наслідки обстрілу Слов'янська армією РФ

У Слов'янську російські війська вбили чотирьох людей та поранили ще двох. Про це повідомили у Головному управлінні Національної поліції Донецької області.







«Російські війська вдарили по приватному сектору центральної частини міста. Ворог застосував проти мирного населення зенітно-ракетний комплекс «С-300». Загинула родина та жінка в сусідньому будинку. Серед постраждалих - 12-річна дитина», - наголосили правоохоронці.

Раніше голова Донецької ОВА Павло Кириленко повідомив, що за минулу добу російські війська вбили 3 мирних жителів Донбасу: двох у Сіверську і одного в Слов'янську .