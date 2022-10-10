Число потерпевших вследствие обстрелов в понедельник увеличилось до 89 человек

Количество потерпевших в результате ракетных обстрелов в Украине увеличилось до 89 человек. Об этом сообщила спикерка Национальной полиции Украины Марьяна Рева в эфире национального телемарафона.



По ее словам, количество погибших от ракетных атак – 11. Пять человек, как сообщила Рева, погибли вследствие ракетных ударов в Киеве, четверо – в Днепропетровской области, еще по одному погибшему в Киевской и Полтавской областях.



Ранее глава Нацполиции Игорь Клименко сообщал об 11 погибших и 87 пострадавших.