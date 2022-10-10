Кількість потерпілих унаслідок обстрілів у понеділок збільшилося до 89 осіб

Кількість потерпілих внаслідок ракетного обстрілу в Україні збільшилася до 89 осіб. Про це повідомила речниця Національної поліції України Мар'яна Рева в ефірі національного телемарафону.



За її словами, кількість загиблих від ракетних атак – 11. П'ятеро людей, як повідомила Рева, загинули внаслідок ракетних ударів у Києві, четверо – на Дніпропетровщині, ще по одному загиблому у Київській та Полтавській областях.



Раніше голова Нацполіції Ігор Клименко повідомляв про 11 загиблих та 87 постраждалих.