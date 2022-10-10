«ДНР» заявила о раненых жителях Донецка, Макеевки, Ясиноватой, Горловки

В результате обстрелов на подконтрольной группировке «ДНР» территории сегодня ранены жители Донецка, Макеевки, Горловки и Ясиноватой. Об этом сообщил «штаб теробороны ДНР».



Сообщается, что в Ясиноватой ранены 7 мирных жителей, на автостанции Червоногвардейского района Макеевки ранена женщина.



Двое мужчин ранены при обстреле донецкого водоканала в Киевском районе Донецка.



Кроме того, сообщается, что двое мирных жителей ранены в Калининском районе Горловки.