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«ДНР» заявила о раненых жителях Донецка, Макеевки, Ясиноватой, Горловки

10 октября 2022, 23:57

«ДНР» заявила о раненых жителях Донецка, Макеевки, Ясиноватой, Горловки

В результате обстрелов на подконтрольной группировке «ДНР» территории сегодня ранены жители Донецка, Макеевки, Горловки и Ясиноватой. Об этом сообщил «штаб теробороны ДНР».

Сообщается, что в Ясиноватой ранены 7 мирных жителей, на автостанции Червоногвардейского района Макеевки ранена женщина.

Двое мужчин ранены при обстреле донецкого водоканала в Киевском районе Донецка.

Кроме того, сообщается, что двое мирных жителей ранены в Калининском районе Горловки.

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