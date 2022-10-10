«ДНР» заявила про поранених жителів Донецька, Макіївки, Ясинуватої, Горлівки

10 жовтня 2022, 23:57

«ДНР» заявила про поранених жителів Донецька, Макіївки, Ясинуватої, Горлівки

Внаслідок обстрілів на підконтрольній угрупуванню «ДНР» території сьогодні поранено мешканців Донецька, Макіївки, Горлівки та Ясинуватої. Про це повідомив "штаб тероборони ДНР".

Повідомляється, що в Ясинуватій поранено 7 мирних жителів, на автостанції Червоногвардійського району Макіївки поранено жінку.

Двоє чоловіків поранено під час обстрілу донецького водоканалу у Київському районі Донецька.

Крім того, повідомляється, що двох мирних жителів поранено в Калінінському районі Горлівки.

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