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Байден пообещал передать Украине передовые системы ПВО

11 октября 2022, 00:24

Байден пообещал передать Украине передовые системы ПВО

Президент США Джо Байден пообещал оказать Украине помощь, включая современные системы противоздушной обороны. Об этом шла речь в ходе телефонного разговора Байдена с президентом Украины Владимиром Зеленским.

«Провел продуктивный разговор с президентом США Джо Байденом. Главной темой обсуждения была ПВО. Сейчас это приоритет номер один в нашем оборонном сотрудничестве», — написал Зеленский в Telegram.

Он также отметил, что «лидерство США очень важно для Украины в вопросе жесткой позиции государств G7 и поддержки резолюции на Генассамблее ООН», которая осуждает аннексию Россией четырех украинских регионов.

В заявлении пресс-службы Белого дома по результатам разговора двух президентов сообщается, что Байден осудил ракетные удары России по Украине.

«Президент Байден пообещал продолжать оказывать Украине поддержку, необходимую для самообороны, включая передовые системы ПВО. Он также подчеркнул свое постоянное сотрудничество с союзниками и партнерами, чтобы продолжать взимать убытки из России, привлекать Россию к ответственности за ее военные преступления и зверства и предоставлять Украине оборонную, экономическую и гуманитарную помощь», — говорится в сообщении.

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