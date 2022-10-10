Посольство США продолжает работу в Украине

Посольство США в Украине продолжает работать, однако призывает граждан США покидать Украину.



"Посольство продолжает работать. Нападения России на гражданскую инфраструктуру Украины, а также на правительственные объекты в Киеве и других регионах привели к нарушению связи, а в некоторых местах к перебоям с электроснабжением и другими коммунальными услугами", - говорится в сообщении дипломатического представительства.



Также посольство призвало граждан США прислушиваться к предупреждениям местных властей и покидать Украину, используя частные наземные транспортные средства, когда это безопасно.