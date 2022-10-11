Байден пообіцяв передати Україні передові системи ППО

Президент США Джо Байден пообіцяв надати Україні допомогу, включаючи сучасні системи протиповітряної оборони. Про це йшлося у ході телефонної розмови Байдена із президентом України Володимиром Зеленським.



«Провів продуктивну розмову із президентом США Джо Байденом. Головною темою обговорення була ППО. Зараз це пріоритет номер один у нашій оборонній співпраці», - написав Зеленський у Telegram.



Він також зазначив, що «лідерство США дуже важливе для України у питанні жорсткої позиції держав G7 та підтримки резолюції на Генасамблеї ООН», яка засуджує анексію Росією чотирьох українських регіонів.



У заяві прес-служби Білого дому за результатами розмови двох президентів повідомляється, що Байден засудив ракетні удари Росії по Україні.



«Президент Байден пообіцяв продовжувати надавати Україні підтримку, необхідну для самооборони, включаючи передові системи ППО. Він також підкреслив свою постійну співпрацю з союзниками та партнерами, щоб продовжувати стягувати збитки з Росії, притягувати Росію до відповідальності за її військові злочини та звірства та надавати Україні оборонну, економічну та гуманітарну допомогу», - йдеться у повідомленні.

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