Больницы Луганщины переполнены российскими оккупантами — Гайдай

Больницы оккупированной части Луганской области переполнены ранеными российскими военными. Об этом сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.



Он рассказал, что под видом поиска диверсантов оккупанты в Луганской области ловят российских дезертиров, так как не все частично мобилизованные желают воевать, потому и пытаются исчезнуть. Такие случаи, как пишет Гайдай, зафиксированы в Старобельске.

«В одной из детских больниц оккупанты рядом с больными детьми разместили своих раненых. В их числе и бывшие заключенные, представители частной военной кампании «Вагнер». За неимением свободных мест некоторых детей не долечили и выписали. Переполнена русскими заключенными больница и в Антраците», - написал глава Луганской ОВА.

По его информации, большая часть сепаратистов Троицкого района, ушедших работать на оккупантов, оформила бесплатные отпуска и пытается уехать в глубь Луганской области, а по возможности – в РФ.



Также Сергей Гайдай рассказал, что авиация Сил обороны Украины 10 октября нанесла 6 ударов по позициям оккупантов. Обстреляны 4 места сосредоточения вооружения и военной техники, а также 2 зенитных ракетных комплекса российских войск. Кроме того, подразделения ПВО уничтожили вражеский самолет Су-25.

«Ракетные войска и артиллерия поразили пункт управления, четыре района сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники, зенитный ракетный комплекс С-300 противника и склад боеприпасов», - написал Гайдай.

Он сообщил, что были отбиты атаки оккупантов в районах населенных пунктов Бахмут, Бахмутское, Майорск, Соледар и Первомайское.

«Из разных видов вооружения россияне обстреляли следующие населенные пункты:

- на Слобожанском направлении: Ивашки, Стрелеча, Гуровка, Каменка, Двухречье, Стельмаховка, Борщева, Сотницкий Казачок, Гурьев Казачок, Казачья Лопань, Ольховатка и Чугуновка;

- на Краматорском направлении: Белогоровка, Грековка, Новоегоровка, Райгородок, Первомайское, Новолюбовка, Макеевка, Новое, Заречное, Терны, Серебрянка и Григоровка;

- на Бахмутском направлении: Северск, Соледар, Бахмут, Бахмутское, Майорск, Курдюмовка, Нью-Йорк, Красная Гора, Часов Яр, Яковлевка, Зеленополье и Одрадовка», - рассказал Сергей Гайдай.

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