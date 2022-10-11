Лікарні Луганщини переповнені російськими окупантами — Гайдай

11 жовтня 2022, 10:10

Лікарні Луганщини переповнені російськими окупантами — Гайдай

Лікарні окупованої частини Луганської області переповнені пораненими російськими військовими. Про це повідомив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай.

Він розповів, що під виглядом пошуку диверсантів окупанти на Луганщині ловлять російських дезертирів, оскільки не всі частково мобілізовані бажають воювати, тому й намагаються зникнути. Такі випадки, як пише Гайдай, зафіксовані у Старобільську.

«В одній із дитячих лікарень окупанти поряд із хворими дітьми, розмістили своїх поранених. Серед них і колишні в’язні, представники приватної військової кампанії «вагнер». Через брак вільних місць деяких дітей не долікували та виписали. Переповнена російськими в’язнями лікарня і в Антрациті», - написав голова Луганської ОВА.

За його інформацією, більша частина сепаратистів Троїцького району, які пішли працювати на окупантів, оформила безкоштовні відпустки і намагається поїхати вглиб Луганської області, а по можливості – в РФ.

Також Сергій Гайдай розповів, що авіація сил оборони України 10 жовтня завдала 6 ударів по позиціях окупантів. Обстріляно 4 місця зосередження озброєння та військової техніки, а також 2 зенітні ракетні комплекси російських військ. Окрім того, підрозділи ППО знищили ворожий літак Су-25.

«Ракетні війська і артилерія уразили пункт управління, чотири райони зосередження живої сили, озброєння та військової техніки, зенітний ракетний комплекс С-300 противника та склад з боєприпасами», - написав Гайдай.

Він повідомив, що було відбито атаки окупантів у районах населених пунктів Бахмут, Бахмутське, Майорськ, Соледар та Первомайське.

«Із різних видів озброєння росіяни обстріляли наступні населені пункти:

- на Слобожанському напрямку: Івашки, Стрілеча, Гурівка, Кам’янка, Дворічна, Стельмахівка, Борщова, Сотницький Козачок, Гур’їв Козачок, Козача Лопань, Вільхуватка та Чугунівка;
- на Краматорському напрямку: Білогорівка, Греківка, Новоєгорівка, Райгородок, Першотравневе, Новолюбівка, Макіївка, Нове, Зарічне, Терни, Серебрянка та Григорівка;
- на Бахмутському напрямку: Сіверськ, Соледар, Бахмут, Бахмутське, Майорськ, Курдюмівка, Нью-Йорк, Красна Гора, Часів Яр, Яковлівка, Зеленопілля та Одрадівка», - розповів Сергій Гайдай.

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