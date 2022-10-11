Оккупанты за сутки разрушили и повредили 13 гражданских объектов Донецкой области

Правоохранители Донбасса за минувшие сутки зафиксировали 22 удара по мирному населению региона. Об этом сообщили в Главном управлении Национальной полиции Донецкой области, отметив, что есть жертвы и раненые.

Российская армия обстреляла 13 населенных пунктов региона - города Авдеевка, Красногоровка, Бахмут, Торецк, Часов Яр, села Карловка, Уманское, Предтечино, Шевченко, Звездное, Терны, Миньковка, Опитное.

Оккупанты обстреливали Донетчину артиллерией, РСЗО «Ураган», «Град», танками.

Разрушены и повреждены 13 гражданских объектов региона – 12 жилых домов и больница.

Больше всего за минувшие сутки оккупанты обстреливали Авдеевку, город был обстрелян 8 раз. В результате попадания российских снарядов были повреждены помещения городской больницы, многоэтажные и частные дома.

Полиция задокументировала военные преступления войск РФ и совместно с СБУ открыла уголовные производства по статье 438 («Нарушение законов и обычаев войны») УК Украины.

Также сообщается, что с помощью полиции были эвакуированы из Донецкой области ещё 294 человека, с начала обязательной эвакуации более 22 900 человек, в том числе 3646 – дети, 1201 – люди с инвалидностью.

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