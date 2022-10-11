Окупанти за добу зруйнували та пошкодили 13 цивільних об'єктів Донецької області

Правоохоронці Донбасу за минулу добу зафіксували 22 удари по мирному населенню регіону. Про це повідомили у Головному управлінні Національної поліції Донецької області, зазначивши, що є жертви та поранені.

Російська армія обстріляла 13 населених пунктів регіону – міста Авдіївка, Красногорівка, Бахмут, Торецьк, Часів Яр, села Карлівка, Уманське, Предтечине, Шевченко, Зоряне, Терни, Міньківка, Опитне.

Окупанти обстрілювали Донеччину артилерією, РСЗВ «Ураган», «Град», танками.

Зруйновано та пошкоджено 13 цивільних об'єктів регіону – 12 житлових будинків та лікарню.

Найбільше за минулу добу окупанти обстрілювали Авдіївку, місто було обстріляне 8 разів. Внаслідок влучення російських снарядів було пошкоджено приміщення міської лікарні, багатоповерхові та приватні будинки.

Поліція задокументувала військові злочини військ РФ та спільно з СБУ відкрила кримінальні провадження за статтею 438 («Порушення законів та звичаїв війни») КК України.

Також повідомляється, що за допомогою поліції було евакуйовано з Донецької області ще 294 особи, з початку обов'язкової евакуації понад 22 900 осіб, у тому числі 3646 – дітей, 1201 – людей з інвалідністю.

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