Ежедневный выпуск «Новостей Донбасса» о ситуации на Востоке Украины и по всей стране. Сегодня в выпуске:

Взрывы в Запорожье, Львове и Виннице. Обстрелы Донецкой области по всей линии фронта.

Обстрелы Донецка и Горловки. Есть погибшие. В Белгородской области РФ горит подстанция. Местные власти обвиняют в обстреле ВСУ.

В Святогорске СБУ обнаружили пыточную оккупантов.

Россия уже израсходовала значительную часть своих высокоточных ракет — Институт изучения войны. По подсчетам Forbes, обстрелы украинских городов 10 октября стоили России около 400-700 млн долларов.

Зеленский на срочной встрече «Группы семи» предложил «формулу мира».

В Донецкой области готовятся к отопительному сезону.

ВСУ освободили около 200 кв. км на западе Луганской области. Тем временем оккупанты под видом поиска диверсантов ловят дезертиров.

Жены незаконно мобилизованных из Макеевки записали очередное видеообращение. Российское командование бросило их мужей в Херсонской области.

Украина вернула тела 62 погибших воинов, в том числе из оккупированной Еленовки.