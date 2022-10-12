Ежедневный выпуск «Новостей Донбасса» о ситуации на Востоке Украины и по всей стране. Сегодня в выпуске:
- Взрывы в Запорожье, Львове и Виннице. Обстрелы Донецкой области по всей линии фронта.
- Обстрелы Донецка и Горловки. Есть погибшие. В Белгородской области РФ горит подстанция. Местные власти обвиняют в обстреле ВСУ.
- В Святогорске СБУ обнаружили пыточную оккупантов.
- Россия уже израсходовала значительную часть своих высокоточных ракет — Институт изучения войны. По подсчетам Forbes, обстрелы украинских городов 10 октября стоили России около 400-700 млн долларов.
- Зеленский на срочной встрече «Группы семи» предложил «формулу мира».
- В Донецкой области готовятся к отопительному сезону.
- ВСУ освободили около 200 кв. км на западе Луганской области. Тем временем оккупанты под видом поиска диверсантов ловят дезертиров.
- Жены незаконно мобилизованных из Макеевки записали очередное видеообращение. Российское командование бросило их мужей в Херсонской области.
- Украина вернула тела 62 погибших воинов, в том числе из оккупированной Еленовки.