Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Лисичанск Северодонецк Краматорск Бахмут

Взрывы в Запорожье, Донецке и Белгороде — главное за день ►

12 октября 2022, 00:35

Взрывы в Запорожье, Донецке и Белгороде — главное за день ►

Ежедневный выпуск «Новостей Донбасса» о ситуации на Востоке Украины и по всей стране. Сегодня в выпуске:

  • Взрывы в Запорожье, Львове и Виннице. Обстрелы Донецкой области по всей линии фронта.
  • Обстрелы Донецка и Горловки. Есть погибшие. В Белгородской области РФ горит подстанция. Местные власти обвиняют в обстреле ВСУ.
  • В Святогорске СБУ обнаружили пыточную оккупантов.
  • Россия уже израсходовала значительную часть своих высокоточных ракет — Институт изучения войны. По подсчетам Forbes, обстрелы украинских городов 10 октября стоили России около 400-700 млн долларов.
  • Зеленский на срочной встрече «Группы семи» предложил «формулу мира».
  • В Донецкой области готовятся к отопительному сезону.
  • ВСУ освободили около 200 кв. км на западе Луганской области. Тем временем оккупанты под видом поиска диверсантов ловят дезертиров.
  • Жены незаконно мобилизованных из Макеевки записали очередное видеообращение. Российское командование бросило их мужей в Херсонской области.
  • Украина вернула тела 62 погибших воинов, в том числе из оккупированной Еленовки.

Еще по теме

Прочее
Война Дайджест

СТАТЬИ

НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
00:35
Взрывы в Запорожье, Донецке и Белгороде — главное за день ►
23:46
Крымский мост после взрыва: пробки и план ремонта ►
22:46
Запорожскую АЭС пока невозможно подключить к энергосистеме РФ — «Росэнергоатом»
19:55
В центре оккупированного Донецка прогремел мощный взрыв
17:23
В Донецке под обстрел попала Путиловка, есть раненые
16:36
Из-за взрыва на Крымском мосту погибли четверо, в том числе судья из Москвы — росСМИ
13:34
На военной базе оккупантов в Мелитополе прогремели взрывы — мэр Федоров
10:37
«ДНР»: Погибшая женщина и 19 раненых от обстрелов за сутки
23:57
«ДНР» заявила о раненых жителях Донецка, Макеевки, Ясиноватой, Горловки
22:40
Кадыров и Пригожин против Минобороны РФ: как раскол повлияет на войну ►
09:30
В «ДНР» заявили о ранении пяти человек за сутки
00:08
Последствия ракетного обстрела Запорожья — главное за день ►
23:48
Взрывы в Крыму, Донецке и Иловайске — главное за день ►
18:31
Кто взорвал Крымский мост: версии ►
16:50
Крымский мост открыли для движения легковых авто
все новости
00:35
Взрывы в Запорожье, Донецке и Белгороде — главное за день ►
00:01
«Шахтер» и «Реал» разошлись ничьей в Лиге чемпионов
23:46
Крымский мост после взрыва: пробки и план ремонта ►
23:06
Оккупанты обстреляли Никополь зажигательными боеприпасами
22:46
Запорожскую АЭС пока невозможно подключить к энергосистеме РФ — «Росэнергоатом»
22:17
НБУ начнет изымать из обращения старые бумажные банкноты
21:47
«Вторая волна террористической атаки»: Президент Украины рассказал о ракетах и восстановлении
21:28
Кириленко показал журналистам захороненения в деоккупированном Лимане
20:56
Запорожская область снова под ударом, погибли семь человек
20:19
СБУ обнаружила пыточную рядом со Святогорской Лаврой
19:55
В центре оккупированного Донецка прогремел мощный взрыв
19:26
Зеленский предложил разместить на границе с Беларусью международных наблюдателей
18:57
Украина сегодня вернула из плена 32 офицеров, сержантов и солдат ВСУ
18:33
Младшему погибшему был год: В Святогорске и Лимане обнаружили новые места захоронений
17:59
Зеленский на саммите G7: Можем применить «формулу мира»
все новости
ВИДЕО
Взрывы в Запорожье, Донецке и Белгороде — главное за день ►
12 октября, 00:35
Крымский мост после взрыва: пробки и план ремонта ►
11 октября, 23:46
Последствия массированного удара по Украине — главное за день ►
10 октября, 23:23

«Новости Донбасса» © 2022, все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий — гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Эта версия сайта создана при поддержке фонда Freedom House Ukraine.

®, Промо, PR, Спецпроект, Позиция — этими символами обозначается материал, который размещен на правах рекламы.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».

 

Все опубликованные фотографии Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме без письменного разрешения компании.

Политика сайтаПолитика конфиденциальностиРедакцияКонтактыРеклама