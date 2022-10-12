Щоденний випуск «Новин Донбасу» щодо ситуації на Сході України та по всій країні. Сьогодні у випуску:
- Вибухи у Запоріжжі, Львові та Вінниці. Обстріл Донецької області по всій лінії фронту.
- Обстріли Донецька та Горлівки. Є загиблі. У Білгородській області РФ горить підстанція. Місцева влада звинувачує в обстрілі ЗСУ.
- У Святогірську СБУ виявили катівню окупантів.
- Росія вже витратила значну частину своїх високоточних ракет - Інститут вивчення війни. За підрахунками Forbes, обстріл українських міст 10 жовтня коштував Росії близько 400-700 млн доларів.
- Зеленський на терміновій зустрічі «Групи семи» запропонував «формулу світу».
- На Донеччині готуються до опалювального сезону.
- ЗСУ звільнили близько 200 кв. км на заході Луганської області Тим часом окупанти під виглядом пошуку диверсантів ловлять дезертирів.
- Дружини незаконно мобілізованих із Макіївки записали чергове відеозвернення. Російське командування покинуло їхніх чоловіків у Херсонській області.
- Україна повернула тіла 62 загиблих воїнів, зокрема з окупованої Оленівки.