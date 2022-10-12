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Оккупанты заставляют население Луганщины получать паспорта РФ — Гайдай

12 октября 2022, 08:41

Оккупанты заставляют население Луганщины получать паспорта РФ — Гайдай

Оккупанты Луганской области дали жителям региона не более двух месяцев, чтобы получить паспорт РФ. Об этом сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.

«С 1 января любые выплаты – зарплата, социальные, денежные переводы – будут производиться исключительной при наличии индивидуального лицевого счета. Однако чтобы его открыть, нужно иметь паспорт России. Непосредственно силой не принуждают – просто оставляют без денег. Но не предупреждают, что у Украины по этому вопросу усилена уголовная ответственность», - написал он.

Также Гайдай рассказал, что на оккупированной части Луганщины не хватает врачей, по его словам, не помогла и принудительная мобилизация медицинских работников, так как раненых становится всё больше.

«Чтобы пополнить штаты больниц, самопровозглашенное руководство региона направило ходатайство с просьбой о командировке медперсонала из центральных и восточных областей России», - отметил глава Луганской ОВА.

По его информации, в РФ продолжаются бунты среди мобилизованных. Гайдай привел в пример, как на одном из учебных полигонов восточного военного округа, из-за низкого уровня обеспечения, несоблюдения санитарных норм, ненадлежащего питания и отсутствия нормальных условий для проживания, более ста мобилизованных отказываются выполнять какие-либо приказы командования и покидать казарму.

Сообщил также Гайдай, что оккупанты ради собственной безопасности выключили в Кременной свет и связь, полностью изолировав местное население от внешнего мира, сейчас же, как пишет глава Луганской ОВА, город почти пуст – все в подвалах и погребах. 

Кроме того он написал, что 11 октября украинская авиация нанесла пятнадцать ударов по позициям российских войск. Подтверждены удары по тринадцати районам сосредоточения вооружения и военной техники, а также двух систем противовоздушной обороны оккупантов.

Ракетные войска и артиллерия ВСУ ударили по двенадцати пунктам управления, семнадцати районам сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники, четырем складам боеприпасов, а также двадцатм другим важным объектам российских войск.

«Силы обороны отразили атаки оккупантов в районах населенных пунктов Николаевка, Соледар, Бахмутское, Бахмут, Майорск, Первомайское и Красногоровка.

Россияне из разных видов вооружения обстреляли:

- на Краматорском направлении: Первомайское, Ковалевка, Терны, Ямполевка, Торское, Серебрянка, Белогоровка, Северск, Райгородок, Новоегоровка, Грековка, Макеевка, Новое, Новолюбовка;
- на Бахмутском направлении: Белогоровка, Соледар, Бахмутское, Бахмут, Клещиевка, Одрадовка, Опросное, Майорск, Спорное, Яковлевка, Веселое, Нью-Йорк», - написал глава Луганской ОВА.

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