Окупанти змушують населення Луганщини отримувати паспорти РФ — Гайдай

12 жовтня 2022, 08:41

Окупанти змушують населення Луганщини отримувати паспорти РФ — Гайдай

Окупанти Луганської області дали мешканцям регіону не більш як два місяці, щоб отримати паспорт РФ. Про це повідомив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай.

«Із 1 січня будь-які виплати – зарплата, соціальні, грошові перекази – здійснюватимуться виключної за наявності індивідуального особового рахунку. Однак щоб його відкрити, потрібно мати паспорт РФ. Безпосередньо силою не примушують – просто залишають без грошей. Та не попереджають, що в України за цим питанням посилено кримінальну відповідальність», - написав він.

Також Гайдай розповів, що на окупованій частині Луганщини не вистачає лікарів, за його словами, не допомогла й примусова мобілізація медичних працівників, оскільки поранених дедалі більше.

«Щоб поповнити штати лікарень, самопроголошене керівництво регіону направило клопотання з проханням про відрядження медперсоналу з центральних та східних областей РФ», - зазначив голова Луганської ОВА.

За його інформацією, в РФ продовжуються бунти серед мобілізованих. Гайдай навів приклад, як на одному з полігонів східного військового округу, через низький рівень забезпечення, недотримання санітарних норм, неналежне харчування та відсутність нормальних умов для проживання, більше ста мобілізованих відмовляються виконувати будь-які накази командування та залишати казарму.

Повідомив також Гайдай, що окупанти заради власної безпеки вимкнули в Кремінній світло і зв'язок, повністю ізолювавши місцеве населення від зовнішнього світу, зараз, як пише голова Луганської ОВА, місто майже порожнє – всі у підвалах та льохах.

Крім того, він написав, що 11 жовтня українська авіація завдала п'ятнадцяти ударів по позиціях російських військ. Підтверджено удари по тринадцяти районах зосередження озброєння та військової техніки, а також двох систем протиповітряної оборони окупантів.

Ракетні війська та артилерія ЗСУ вдарили по дванадцяти пунктах управління, сімнадцяти районах зосередження живої сили, озброєння та військової техніки, чотирьом складам боєприпасів, а також двадцятьом іншим важливим об'єктам російських військ.

«Сили оборони відбили атаки окупантів в районах населених пунктів Миколаївка, Соледар, Бахмутське, Бахмут, Майорськ, Первомайське та Красногорівка.

Росіяни з різних видів озброєння обстріляли:

- на Краматорському напрямку: Першотравневе, Ковалівка, Терни, Ямполівка, Торське, Серебрянка, Білогорівка, Сіверськ, Райгородок, Новоєгорівка, Греківка, Макіївка, Нове, Новолюбівка;
- на Бахмутському напрямку: Білогорівка, Соледар, Бахмутське, Бахмут, Кліщіївка, Одрадівка, Опитне, Майорськ, Спірне, Яковлівка, Веселе, Нью-Йорк», - написав голова Луганської ОВА.

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