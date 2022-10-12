Украинские войска закрепились в пяти селах Херсонщины

Вооруженные силы Украины закрепились в селах Нововасильевка, Новогригорьевка, Новая Каменка, Трифоновка и Червоное Бериславского района Херсонской области. Об этом сообщает пресс-служба Оперативного командования «Юг».



В то же время, по данным командования, оккупационные войска в Херсонской области сосредотачивают основные усилия на удержании захваченных территорий и сдерживании наступательных действий Вооруженных сил Украины.



«Враг усиленно проводит воздушную разведку, вокруг 17 населенных пунктов вдоль линии фронта и только что освобожденных территориях. Продолжает обстрелы наших позиций и тыловых территорий, не брезгует и техногенным шантажом», - говорится в сводке.