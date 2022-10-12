Українські війська закріпилися у п'яти селах Херсонщини

Збройні сили України закріпилися у селах Нововасильівка, Новогригорівка, Нова Кам'янка, Трифонівка та Червоне Бериславського району Херсонської області. Про це повідомляє прес-служба Оперативного командування "Південь".



Водночас, за даними командування, окупаційні війська на Херсонщині зосереджують основні зусилля на утриманні захоплених територій та стримуванні наступальних дій Збройних сил України.



«Ворог посилено проводить повітряну розвідку, навколо 17 населених пунктів уздовж лінії фронту і щойно звільнених територій. Продовжує обстріл наших позицій і тилових територій, не гидує і техногенним шантажем», - йдеться у зведенні.