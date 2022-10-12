Эстония закрывает свои порты для судов, зарегистрированных в Российском морском регистре

Департамент транспорта Эстонии сообщил о закрытии портов страны для судов, зарегистрированных в Российском морском регистре судоходства. Об этом заявили в департамент транспорта республики, передает «Интерфакс-Украина».



Совет Европейского союза принял 7 октября этого года постановление в связи с военной деятельностью России в Украине, которое устанавливает дополнительные ограничительные меры для судов, состоящих в Российском судоходном регистре.



Решение о закрытии эстонских портов для судов, зарегистрированных в Российском морском регистре судоходства, вступило в силу со дня принятия данного постановления - с 7 октября.



Евросоюз на прошлой неделе утвердил очередной пакет санкций против РФ, который включает запрет на все операции с Российским морским регистром судоходства.