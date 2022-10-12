Естонія закриває свої порти для суден, зареєстрованих у Російському морському регістрі

Департамент транспорту Естонії повідомив про закриття портів країни для суден, зареєстрованих у Російському морському реєстрі судноплавства. Про це заявили в департаменті транспорту республіки, передає «Інтерфакс-Україна».



Рада Європейського союзу прийняла 7 жовтня цього року ухвалу у зв'язку з військовою діяльністю Росії в Україні, яка встановлює додаткові обмежувальні заходи для судів, які перебувають у Російському судноплавному реєстрі.



Рішення про закриття естонських портів для російських суден набуло чинності з дня ухвалення цієї постанови - з 7 жовтня.



Євросоюз минулого тижня затвердив черговий пакет санкцій проти РФ, який включає заборону на всі операції з Російським морським реєстром судноплавства.