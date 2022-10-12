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Сервисный центр МВД работает в регионах, где нет перебоев со светом

12 октября 2022, 13:47

Сервисный центр МВД работает в регионах, где нет перебоев со светом

Сервисный центр МВД работает в регионах Украины, где нет перебоев со электроснабжением. Об этом сообщили в Сервисном центре МВД.

«Мы работаем снова. Наши работники оперативно налаживают систему баз данных, чтобы люди могли получать государственные услуги.
Правда, не все регионы могут возобновить работу, ведь до сих пор имеют проблемы с электроснабжением», - написали в МВД, отметив, что о работе каждого отдельного сервисного центра МВД сообщают на региональных Facebook-страницах.

Ранее в правительстве сообщили, что из-за перебоев с электричеством не работает Национальная автоматизированная информационная система, а потому предоставление услуг в сервисных центрах МВД было приостановлено.

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