Сервісний центр МВС працює в регіонах, де немає перебоїв зі світлом

Сервісний центр МВС працює в регіонах України, де немає перебоїв із електропостачанням. Про це повідомили у Сервісному центрі МВС.



«Ми працюємо знову. Наші працівники оперативно налагоджують систему баз даних аби люди могли отримувати державні послуги. Щоправда, не всі регіони можуть відновити роботу, адже досі мають проблеми з електропостачанням», - написали в МВС, наголосивши, що про роботу кожного окремого сервісного центру МВС повідомляють на регіональних Facebook-сторінках.

Раніше в уряді повідомили, що через перебої з електрикою не працює Національна автоматизована інформаційна система, а тому надання послуг у сервісних центрах МВС було припинено.