ЕС готовит решение о непризнании загранпаспортов РФ, которые выдают на оккупированных территориях Украины и Грузии

Совет ЕС договорился начать переговоры с Европейским парламентом о непризнании загранпаспортов России, которые выдаются на оккупированных территориях Украины и Грузии. Об этом сообщает пресс-служба Совета ЕС.



«Своей незаконной аннексией украинских регионов Россия в очередной раз продемонстрировала вопиющее пренебрежение основанном на правилах международного порядка. Мы никогда не признаем нарушение основных прав Украины и Грузии на независимость, суверенитет и территориальную целостность. ЕС един и решительно поддерживает обе страны и их народы», — заявил министр внутренних дел председательствующей в ЕС Чехии Вит Ракушан.



Российские проездные документы, выданные лицам, проживающим в оккупированных Россией регионах Украины и Грузии, не будут приниматься как действительные проездные документы для получения визы или пересечения границ Шенгенской зоны.



Российские паспорта, выдаваемые на оккупированных территориях, некоторые страны-члены ЕС уже не признают, а некоторые готовятся к этому. Цель решения Совета ЕС – формирование общего подхода и визовой политики стран.